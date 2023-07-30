​Канчельскис: У нас нет перспективной молодёжи, а жулики с «Матч ТВ» кричат, что в нашем футболе всё хорошо

Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис поделился своим мнением о ситуации в российском футболе.

Канчельскис сказал, что в его годы карьеру заканчивали в 30, потому что молодые игроки уже наступали на пятки. Теперь же, как отметил Канчельскис, Дзюба выступает в 34 года, а Лебеденко и вовсе в 40.

«Сейчас нет футбольных школ, интернатов, ничего нет. Но у нас играют Дзюба, которому 34 года и Лебеденко, которому 40. А жулики с «Матч ТВ» кричат, что в нашем футболе всё хорошо, и мы все красавцы», - сказал Канчельскис, чьи слова приводит Metaratings.

Канчельскис добавил, что в российском футболе нет перспективной молодёжи. Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» посоветовал чиновникам открыть глаза.