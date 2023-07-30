Игорь Федотов: Судья правильно удалил Быстрова и назначил пенальти в ворота «Ахмата»

Бывший арбитр Российской премьер-лиги Игорь Федотов высказался об эпизоде, который произошёл на 12-й минуте матча второго тура РПЛ, в котором «Ахмат» принимает ЦСКА, когда главный арбитр Владислав Безбородов назначил пенальти в ворота грозненского клуба и удалил Марата Быстрова.

Специалист отметил, что Сергей Иванов (арбитр на VAR) правильно сделал, что вмешался в эпизод и позвал Безбородова к монитору.

«Мяч попадает в отставленную руку игроку «Ахмата». Безбородов находился в рекомендованной позиции, момент для него был закрытый.

Правильное решение: 11-метровый удар и красная карточка за лишение явной возможности забить гол», - написал он в своём телеграм-канале.

11-метровый удачно исполнил Фёдор Чалов.