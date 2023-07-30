«Ахмат» забил ЦСКА в ответ и тоже с пенальти

В матче второго тура Премьер-лиги между «Ахматом» и ЦСКА закручивается интрига. «Армейцы» уже в дебюте заработали пенальти и реализовали его (Фёдор Чалов), а также арбитр удалил с поля Марата Быстрова. Впрочем, коллектив Сергея Ташуева не сдался и в свою очередь получил право пробить 11-метровый после потери мяча Константином Кучаевым и фола с его стороны уже в штрафной. Мохамед Конате сильно пробил по центру, а Игорь Акинфеев прыгнул к штанге.

1:1, всё начинается сначала. Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.