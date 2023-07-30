​Президент «Урала» ответил на вопрос о возможной аренде Марадишвили

В прессе появилась информация о том, что полузащитник Константин Марадишвили близок к переходу из «Локомотива» в «Урал» на правах аренды. Комментарий на этот счёт дал Григорий Иванов, который занимает должность президента екатеринбургского клуба.

«Аренда Марадишвили в «Урал»? Пока никто ни с кем не разговаривал», - сказал Иванов, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Отметим, что в прошедших матчах «Локомотива» в новом чемпионате против «Рубина» и «Факела» Марадишвили на поле все выходил – все 180 минут он просидел в запасе.

Добавим, что портал transfermarkt оценивает 23-летнего Константина Марадишвили в 1,8 миллиона евро.