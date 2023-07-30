После четырёх ничьих подряд в очередном матче второго тура была зафиксирована победа одной из сторон. «Факел» и «Локомотив» провели по одному голу в первом тайме, а вот после перерыва забивали только футболисты Михаила Галактионова. Наир Тикнизян оформил дубль, а также отличился Сергей Пиняев - 4:1. Это первая победа для «железнодорожников» в сезоне. Как они ее добыли - смотрите в видеоролике по мотивам матча.
Как «Локомотив» громил «Факел» - видео видео
|Факел
|Локомотив Москва
окончен
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