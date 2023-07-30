В «Факеле» остались недовольны судейством в игре с «Локомотивом»

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов высказался о судействе в матче второго тура Российской премьер-лиги против московского «Локомотива».

Встречу обслуживала судейская бригада Василия Казарцева.

«Хочу сказать, что полный стадион приходит, чтобы посмотреть не на Казарцева. В моменте с рукой в первой тайме точно было пенальти, но у нас же непонятно как судят в РПЛ», - заявил Котов в разговоре со Sport24.

Напомним, что много вопросов вызвал первый гол столичного клуба в исполнении нападающего Артёма Дзюбы.

Поединок завершился разгромной победой «Локомотива» (4:1).