Начало матча второго тура Премьер-лиги «Ахмат» - ЦСКА получилось обескураживающим для хозяев. Марат Быстров на ленточке остановил полет мяча рукой и получил красную карточку уже на первых минутах. Также гости получили право пробить 11-метровый, и Фёдор Чалов успешно развел мяч и голкипера по углам. Счет стал 1:0 в пользу команды Владимира Федотова. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.
ЦСКА быстро получил лишнего игрока и забил пенальти «Ахмату»
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