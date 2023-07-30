ЦСКА быстро получил лишнего игрока и забил пенальти «Ахмату»

Начало матча второго тура Премьер-лиги «Ахмат» - ЦСКА получилось обескураживающим для хозяев. Марат Быстров на ленточке остановил полет мяча рукой и получил красную карточку уже на первых минутах. Также гости получили право пробить 11-метровый, и Фёдор Чалов успешно развел мяч и голкипера по углам. Счет стал 1:0 в пользу команды Владимира Федотова. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.