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ЦСКА быстро получил лишнего игрока и забил пенальти «Ахмату»

30 Июля 2023 • 20:20 Комментировать
Ахмат
1:2
ЦСКА Москва
1 9.00 X 3.85 2 1.45
1-й тайм

Начало матча второго тура Премьер-лиги «Ахмат» - ЦСКА получилось обескураживающим для хозяев. Марат Быстров на ленточке остановил полет мяча рукой и получил красную карточку уже на первых минутах. Также гости получили право пробить 11-метровый, и Фёдор Чалов успешно развел мяч и голкипера по углам. Счет стал 1:0 в пользу команды Владимира Федотова. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.

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ЦСКА Москва Ахмат
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АХМАТ ЦСКА МОСКВА
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