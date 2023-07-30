Футбольный эксперт Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал ничейный результат в матче «Ростова» и «Зенита».

«Сейчас ушли Малком и Вендел, и «Зенит» уже изменился. Мы видим Семака, который в матче с «Ростовом» бегал-прыгал и не знал, что делать. Одно дело, когда ты сидишь на лавке, а Малком обыгрывает троих, а потом отдает голевую передачу или забивает гол, а другое - когда нет. И нет такого, кто это сделает. Хорошо, что у них остались Клаудиньо, Барриос и Дуглас.

Результат вчерашнего матча меня вообще не удивил. Я прогнозировал ничью либо очень тяжелую победу «Зенита». Да, пенальти в ворота «Зенита» получился глупейшим. Очень грубая ошибка Мостового. Но тут речь о том, что зенитовцы привыкли к тому, что они на голову сильнее соперников за счёт легионеров. Но сейчас такого нет. Кто говорил, что уход Малкома и Вендела - это не потеря, не разбираются в футболе. Да, их можно заменить, но для этого нужно найти равноценных игроков. Возможности купить игроков у «Зенита» есть, я не сомневаюсь, но на это нужно время», - сказал Мостовой.