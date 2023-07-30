Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сёмин назвал три команды, которые будут бороться за чемпионство в РПЛ в этом сезоне

30 Июля 2023 • 20:06 Комментировать

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о борьбе за чемпионство в Российской премьер-лиге в сезоне-2023/24.

Специалист отметил, что у «Зенита» ушло несколько ключевых игроков, и команде нужно перестроиться, однако он считает наставник питерского клуба Сергей Семак сможет найти нужные решения.

«Шестое подряд чемпионство? У «Зенита» такие же шансы на чемпионство, как у «Спартака» и ЦСКА», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Напомним, что «Зенит» потерял очки в матче второго тура РПЛ против «Ростова» (1:1).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Зенит Юрий Сёмин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Рубин Рубин
Оренбург Оренбург
1
1
2.25 3.65 3.10
Видео
Окончен
Факел Факел
Локомотив Москва Локомотив Москва
1
4
3.10 3.60 2.27
Видео
54 мин
Ахмат Ахмат
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
1
2
3.10 3.50 2.31
Видео
Перерыв
Краснодар Краснодар
Сочи Сочи
1
0
1.88 3.85 4.00
Видео
31.07.23 в 19:30
Спартак Москва Спартак Москва
Балтика Балтика
1.42 4.80 7.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 30 Июля
20:54 · Россия. Премьер-лига
​«Факел» недоволен засчитанным голом Дзюбы
20:50 · Россия. Премьер-лига
Чалов оформил дубль с пенальти
20:43 · Россия. Премьер-лига
Радимов поделился ожиданиями от матча «Спартак» - «Балтика»
20:39 · Россия. Премьер-лига
​Канчельскис: У нас нет перспективной молодёжи, а жулики с «Матч ТВ» кричат, что в нашем футболе всё хорошо
20:32 · Россия. Премьер-лига
Игорь Федотов: Судья правильно удалил Быстрова и назначил пенальти в ворота «Ахмата»
20:32 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» забил ЦСКА в ответ и тоже с пенальти
20:31 · Россия. Премьер-лига
​Президент «Урала» ответил на вопрос о возможной аренде Марадишвили
20:28 · Россия. Премьер-лига
Как «Локомотив» громил «Факел» - видео видео
20:24 · Россия. Премьер-лига
Как ЦСКА повёл в матче с «Ахматом» - видео видео
20:23 · Россия. Премьер-лига
В «Факеле» остались недовольны судейством в игре с «Локомотивом» 1
20:20 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА быстро получил лишнего игрока и забил пенальти «Ахмату»
20:17 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Химки» дожали «Нефтехимик» и впервые не проиграли
20:13 · Россия. Премьер-лига
Широков считает, что «Спартаком» рано восхищаться
20:07 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Ленинградец» и «Родина» продолжают идти без поражений
20:06 · Россия. Премьер-лига
Сёмин назвал три команды, которые будут бороться за чемпионство в РПЛ в этом сезоне
Все новости
Рекомендуем