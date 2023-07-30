Сёмин назвал три команды, которые будут бороться за чемпионство в РПЛ в этом сезоне

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о борьбе за чемпионство в Российской премьер-лиге в сезоне-2023/24.

Специалист отметил, что у «Зенита» ушло несколько ключевых игроков, и команде нужно перестроиться, однако он считает наставник питерского клуба Сергей Семак сможет найти нужные решения.

«Шестое подряд чемпионство? У «Зенита» такие же шансы на чемпионство, как у «Спартака» и ЦСКА», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Напомним, что «Зенит» потерял очки в матче второго тура РПЛ против «Ростова» (1:1).