Ташуев: «Ожидаем такой игры, я бы сказал, боевой»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с ЦСКА.

- Обеим командам нужны очки. Мы начали неудачно, этим всё сказано. Мы будем биться за победу, ЦСКА будет, поэтому ожидаем такой игры, я бы сказал, боевой, хотелось бы. Мы сделаем всё возможное, чтобы сделать себе подарок.

- С конца прошлого сезона травмы преследуют команду. Но сегодня мы видим, что Тимофеев с первых минут в составе, Харин в запасе. Насколько это повышает ваши шансы?

- Все равно мы на это обращаем внимание, это часть футбола. Мы акцентируем внимание на травмах. Потихоньку все восстанавливаются.

- Владимир Федотов отметил, что «Ахмат» особенно дома очень агрессивно играет. Стоит ли ждать от вас сегодня агрессивной игры с ЦСКА?

- Сам по себе футбол агрессивен. Это борьба и желание забить голы. Венец футбола - гол. А как по-другому играть? Надо всем стараться забивать голы. Поэтому я не думаю, что мы особенно агрессивны. Мы играем в футбол, задача футбола - забивать голы. А чтобы забивать голы, надо отбирать мяч. Чем выше отберешь, тем выше вероятность гола. Такой стиль более доминантный - борьба за инициативу. Нам надо забивать, поэтому стиль обыкновенный.