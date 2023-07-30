​Тикнизян и Кассьерра лидируют в гонке бомбардиров РПЛ

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян находится в отличной форме. В воскресном матче против «Факела» армянин оформил дубль и помог своей команде отпраздновать крупную победу в Воронеже со счётом 4:1.

В двух матчах нового чемпионата России Тикнизян записал на свой счёт три гола. Футболист «Локомотива» располагается на вершине рейтинга бомбардиров Премьер-лиги вместе с форвардом «Зенита» Матео Кассьеррой. Колумбиец в двух турах тоже трижды расписывался в воротах соперников.

Следующий матч «Локомотив» проведёт в субботу, 5 августа, - против ЦСКА на выезде. Игра стартует в 20:00 по московскому времени.