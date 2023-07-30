Тикнизян стал первым защитником в РПЛ в XXI веке, забившим в четырех матчах подряд

Футболист московского «Локомотива» Наир Тикнизян стал первым защитником в Российской премьер-лиге в XXI веке, которому удалось забить в четырех матчах подряд, об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Сегодня, 30 июля, футболист сборной Армении отметился дублем в ворота воронежского «Факела» (4:1) в рамках второго тура РПЛ.

В конце прошлого сезона 24-летний футболист поразил ворота столичных «Динамо» и «Торпедо», а в матче первого тура РПЛ сезона-2023/24 забил казанскому «Рубину».

В следующем туре «Локомотив» на выезде сыграет против ЦСКА, за который ранее выступал Тикнизян.