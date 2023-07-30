Федотов: «Для оптимального состояния нам еще нужно команду сформировать»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Ахматом».

- Здесь всегда непросто, ожидания от футбола какие могут быть? Это искусство и радость жизни. Вот такой должна быть игра, красочной, потому что зрители на трибунах. С полной самоотдачей, как всегда. Со стороны «Ахмата» и с нашей стороны. Мы знаем, как «Ахмат» в родных стенах какой футбол показывает, агрессивный, атакующий. Поэтому нам надо быть к этому готовыми, и мы к этому готовы.

- У ЦСКА уже три официальных матча позади. Насколько это вам помогло войти в тонус и приблизиться к той форме, которую вы хотите видеть у своих футболистов?

- Мы участвовали в Кубке, закончили позже всех, поэтому такой отдых был короткий, и период подготовки был короткий, потому что участвовали в Суперкубке. Были проблемы, они тянутся еще с того чемпионата. Скажем, травмы некоторых футболистов, которые заканчивали сезон на уколах. Я думаю, что для оптимального состояния нам еще нужно команду сформировать, у нас многих нет.