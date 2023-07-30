Хохлов объяснил отсутствие Крамарича и Нобоа

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Краснодаром».

- Это самый ближний выезд в сезоне, но до этого у вас была непростая дорога из Воронежа. Насколько много времени дорога отняла от подготовки? Скажется ли это, может быть, на физическом состоянии?

- В принципе, от игры с Воронежем до сегодняшней было четыре дня, поэтому я думаю, успели восстановиться. Из Воронежа сразу приехали сюда, потому что логистика не позволяет лететь или ехать в Сочи, потом ехать в Краснодар, с этим тоже никаких проблем нет.

- Состав максимально приближен к тому, что был в первом туре, за исключением Крамарича. Скажите, почему его сегодня нет в заявке, и что с Нобоа?

- У одного и второго микротравмы, которые не позволяют, к сожалению, принять участие. Крамаричу - в этой игре, Кристиану - и в тех играх. Ждем появления их на поле, поэтому состав немного видоизменен.

- Будете ли опираться на июльскую встречу, которая была здесь две недели назад? Какую-то пищу для размышлений она тоже может дать?

- Конечно, она дала пищу для размышлений, мы ее проанализировали, просмотрели какие-то моменты почерпнули. Подготовились к этой игре. А получится ли воплотить это на поле, посмотрим.