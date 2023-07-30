Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Хохлов объяснил отсутствие Крамарича и Нобоа

30 Июля 2023 • 19:51 Комментировать
Краснодар
0:0
Сочи
1 1.73 X 3.90 2 4.70
1-й тайм

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Краснодаром».

- Это самый ближний выезд в сезоне, но до этого у вас была непростая дорога из Воронежа. Насколько много времени дорога отняла от подготовки? Скажется ли это, может быть, на физическом состоянии?

- В принципе, от игры с Воронежем до сегодняшней было четыре дня, поэтому я думаю, успели восстановиться. Из Воронежа сразу приехали сюда, потому что логистика не позволяет лететь или ехать в Сочи, потом ехать в Краснодар, с этим тоже никаких проблем нет.

- Состав максимально приближен к тому, что был в первом туре, за исключением Крамарича. Скажите, почему его сегодня нет в заявке, и что с Нобоа?

- У одного и второго микротравмы, которые не позволяют, к сожалению, принять участие. Крамаричу - в этой игре, Кристиану - и в тех играх. Ждем появления их на поле, поэтому состав немного видоизменен.

- Будете ли опираться на июльскую встречу, которая была здесь две недели назад? Какую-то пищу для размышлений она тоже может дать?

- Конечно, она дала пищу для размышлений, мы ее проанализировали, просмотрели какие-то моменты почерпнули.  Подготовились к этой игре. А получится ли воплотить это на поле, посмотрим.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Хохлов Сочи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРАСНОДАР СОЧИ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Рубин Рубин
Оренбург Оренбург
1
1
2.25 3.65 3.10
Видео
Окончен
Факел Факел
Локомотив Москва Локомотив Москва
1
4
3.10 3.60 2.27
Видео
29 мин
Ахмат Ахмат
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
1
1
3.10 3.50 2.31
Видео
29 мин
Краснодар Краснодар
Сочи Сочи
0
0
1.88 3.85 4.00
Видео
31.07.23 в 19:30
Спартак Москва Спартак Москва
Балтика Балтика
1.42 4.80 7.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 30 Июля
20:28 · Россия. Премьер-лига
Как «Локомотив» громил «Факел» - видео видео
20:24 · Россия. Премьер-лига
Как ЦСКА повёл в матче с «Ахматом» - видео видео
20:23 · Россия. Премьер-лига
В «Факеле» остались недовольны судейством в игре с «Локомотивом»
20:20 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА быстро получил лишнего игрока и забил пенальти «Ахмату»
20:17 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Химки» дожали «Нефтехимик» и впервые не проиграли
20:13 · Россия. Премьер-лига
Широков считает, что «Спартаком» рано восхищаться
20:07 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Ленинградец» и «Родина» продолжают идти без поражений
20:06 · Россия. Премьер-лига
Сёмин назвал три команды, которые будут бороться за чемпионство в РПЛ в этом сезоне
20:02 · Россия. Премьер-лига
Ташуев: «Ожидаем такой игры, я бы сказал, боевой»
20:01 · Россия. Премьер-лига
​Тикнизян и Кассьерра лидируют в гонке бомбардиров РПЛ
19:57 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян стал первым защитником в РПЛ в XXI веке, забившим в четырех матчах подряд
19:56 · Россия. Премьер-лига
Федотов: «Для оптимального состояния нам еще нужно команду сформировать»
19:51 · Россия. Премьер-лига
Хохлов объяснил отсутствие Крамарича и Нобоа
19:50 · Россия. Премьер-лига
Агент Тюкавина: «Динамо» не предлагало новый контракт
19:49 · Россия. Премьер-лига
​Директор «Оренбурга»: «Нужно время для адаптации Ярошика»
Все новости
Рекомендуем