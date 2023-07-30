Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Директор «Оренбурга»: «Нужно время для адаптации Ярошика»

30 Июля 2023 • 19:49 Комментировать
Ростов
1:1
Зенит
окончен

Во втором туре чемпионата России «Оренбург» сыграл вничью в гостях у «Рубина» (1:1). Комментарий по поводу результата дал Дмитрий Андреев, который занимает пост спортивного директора оренбургского клуба.

«Да, команда набрала первое очко, но, конечно, хотели выиграть, но что есть, то есть. Нужно время для адаптации Ярошика, не бывает так, что пришёл и сразу всё получается», - сказал Андреев, чьи слова приводит ТАСС.

Напомним, что в первой игре чемпионата «Оренбург» проиграл «Спартаку» с результатом 2:3.

Следующий матч Премьер-лиги «Оренбург» проведёт в субботу, 5 августа. Команда Иржи Ярошика будет принимать «Урал».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Иржи Ярошик Оренбург Дмитрий Андреев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Рубин Рубин
Оренбург Оренбург
1
1
2.25 3.65 3.10
Видео
Окончен
Факел Факел
Локомотив Москва Локомотив Москва
1
4
3.10 3.60 2.27
Видео
23 мин
Ахмат Ахмат
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
0
1
3.10 3.50 2.31
Видео
23 мин
Краснодар Краснодар
Сочи Сочи
0
0
1.88 3.85 4.00
Видео
31.07.23 в 19:30
Спартак Москва Спартак Москва
Балтика Балтика
1.42 4.80 7.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 30 Июля
20:20 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА быстро получил лишнего игрока и забил пенальти «Ахмату»
20:17 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Химки» дожали «Нефтехимик» и впервые не проиграли
20:13 · Россия. Премьер-лига
Широков считает, что «Спартаком» рано восхищаться
20:07 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Ленинградец» и «Родина» продолжают идти без поражений
20:06 · Россия. Премьер-лига
Сёмин назвал три команды, которые будут бороться за чемпионство в РПЛ в этом сезоне
20:02 · Россия. Премьер-лига
Ташуев: «Ожидаем такой игры, я бы сказал, боевой»
20:01 · Россия. Премьер-лига
​Тикнизян и Кассьерра лидируют в гонке бомбардиров РПЛ
19:57 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян стал первым защитником в РПЛ в XXI веке, забившим в четырех матчах подряд
19:56 · Россия. Премьер-лига
Федотов: «Для оптимального состояния нам еще нужно команду сформировать»
19:51 · Россия. Премьер-лига
Хохлов объяснил отсутствие Крамарича и Нобоа
19:50 · Россия. Премьер-лига
Агент Тюкавина: «Динамо» не предлагало новый контракт
19:49 · Россия. Премьер-лига
​Директор «Оренбурга»: «Нужно время для адаптации Ярошика»
19:46 · Россия. Премьер-лига
Ивич: «Порой после побед можно сменить состав в связи с тактикой»
19:42 · Россия. Премьер-лига
​В «Оренбурге» рассказали, когда Адамов перейдёт из «Зенита»
19:41 · Россия. Премьер-лига
Агент Дивеева: Игорь около шести недель будет ходить на костылях
Все новости
Рекомендуем