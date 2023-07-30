​Директор «Оренбурга»: «Нужно время для адаптации Ярошика»

Во втором туре чемпионата России «Оренбург» сыграл вничью в гостях у «Рубина» (1:1). Комментарий по поводу результата дал Дмитрий Андреев, который занимает пост спортивного директора оренбургского клуба.

«Да, команда набрала первое очко, но, конечно, хотели выиграть, но что есть, то есть. Нужно время для адаптации Ярошика, не бывает так, что пришёл и сразу всё получается», - сказал Андреев, чьи слова приводит ТАСС.

Напомним, что в первой игре чемпионата «Оренбург» проиграл «Спартаку» с результатом 2:3.

Следующий матч Премьер-лиги «Оренбург» проведёт в субботу, 5 августа. Команда Иржи Ярошика будет принимать «Урал».