Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ивич: «Порой после побед можно сменить состав в связи с тактикой»

30 Июля 2023 • 19:46 Комментировать
Краснодар
0:0
Сочи
1 1.73 X 3.90 2 4.70
1-й тайм

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Сочи».

- С момента домашней кубковой игры со «Спартаком» прошло три дня. Хватило ли вам времени и команде, чтобы отойти от тех эмоций и переключиться на этот матч?

- Это наша работа. Неважно, победа, ничья или поражение, когда следующая игра через три дня, нужно определенно успеть переключиться на новый матч, подготовиться и получать наш результат, который мы хотим.

- Сегодняшний состав повторяет состав на матч первого тура с «Динамо». Придерживаетесь ли вы правила, что победный состав не меняют?

- Чаще всего да, но порой после побед можно сменить состав в связи с тактикой, которую будем использовать против нашего соперника.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Владимир Ивич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРАСНОДАР СОЧИ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Рубин Рубин
Оренбург Оренбург
1
1
2.25 3.65 3.10
Видео
Окончен
Факел Факел
Локомотив Москва Локомотив Москва
1
4
3.10 3.60 2.27
Видео
29 мин
Ахмат Ахмат
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
1
1
3.10 3.50 2.31
Видео
29 мин
Краснодар Краснодар
Сочи Сочи
0
0
1.88 3.85 4.00
Видео
31.07.23 в 19:30
Спартак Москва Спартак Москва
Балтика Балтика
1.42 4.80 7.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 30 Июля
20:28 · Россия. Премьер-лига
Как «Локомотив» громил «Факел» - видео видео
20:24 · Россия. Премьер-лига
Как ЦСКА повёл в матче с «Ахматом» - видео видео
20:23 · Россия. Премьер-лига
В «Факеле» остались недовольны судейством в игре с «Локомотивом»
20:20 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА быстро получил лишнего игрока и забил пенальти «Ахмату»
20:17 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Химки» дожали «Нефтехимик» и впервые не проиграли
20:13 · Россия. Премьер-лига
Широков считает, что «Спартаком» рано восхищаться
20:07 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Ленинградец» и «Родина» продолжают идти без поражений
20:06 · Россия. Премьер-лига
Сёмин назвал три команды, которые будут бороться за чемпионство в РПЛ в этом сезоне
20:02 · Россия. Премьер-лига
Ташуев: «Ожидаем такой игры, я бы сказал, боевой»
20:01 · Россия. Премьер-лига
​Тикнизян и Кассьерра лидируют в гонке бомбардиров РПЛ
19:57 · Россия. Премьер-лига
Тикнизян стал первым защитником в РПЛ в XXI веке, забившим в четырех матчах подряд
19:56 · Россия. Премьер-лига
Федотов: «Для оптимального состояния нам еще нужно команду сформировать»
19:51 · Россия. Премьер-лига
Хохлов объяснил отсутствие Крамарича и Нобоа
19:50 · Россия. Премьер-лига
Агент Тюкавина: «Динамо» не предлагало новый контракт
19:49 · Россия. Премьер-лига
​Директор «Оренбурга»: «Нужно время для адаптации Ярошика»
Все новости
Рекомендуем