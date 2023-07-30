Ивич: «Порой после побед можно сменить состав в связи с тактикой»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Сочи».

- С момента домашней кубковой игры со «Спартаком» прошло три дня. Хватило ли вам времени и команде, чтобы отойти от тех эмоций и переключиться на этот матч?

- Это наша работа. Неважно, победа, ничья или поражение, когда следующая игра через три дня, нужно определенно успеть переключиться на новый матч, подготовиться и получать наш результат, который мы хотим.

- Сегодняшний состав повторяет состав на матч первого тура с «Динамо». Придерживаетесь ли вы правила, что победный состав не меняют?

- Чаще всего да, но порой после побед можно сменить состав в связи с тактикой, которую будем использовать против нашего соперника.