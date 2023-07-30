​В «Оренбурге» рассказали, когда Адамов перейдёт из «Зенита»

«Оренбург» арендует у «Зенита» защитника Арсена Адамова. Комментарий на этот счёт дал Дмитрий Андреев, который в оренбургском клубе занимает должность спортивного директора.

«Арсен Адамов должен приехать в аренду из «Зенита», сейчас юристы занимаются переходом. Я думаю, что в ближайшие день-два присоединится к нам», - сказал Андреев, чьи слова приводит ТАСС.

За «Зенит» Арсен Адамов выступал с начала 2022 года. С тех пор защитник провёл 21 официальный матч.

Отметим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают 23-летнего Адамова в 1 миллион евро.