Агент Дивеева: Игорь около шести недель будет ходить на костылях

Агент защитника московского ЦСКА Игоря Дивеева Олег Еремин высказался о том, что его клиент выбыл до конца календарного года после перенесённой операции на голеностопе.

Агент отметил, что безусловно эта операция не добавляет оптимизма, но такие периоды связаны с работой футболиста, и плохо, что они такие долгие. Также он отметил, что Дивеев около шести недель будет ходить на костылях.

«Потом можно будет ходить без них и начинать курс восстановления», - приводит слова Еремина «РБ Спорт».

Напомним, что Дивеев успешно перенёс операцию в Германии.