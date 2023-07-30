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Защитник ЦСКА Дивеев выбыл до конца года после операции на голеностопе

30 Июля 2023 • 19:31 Комментировать
Ахмат
1:1
ЦСКА Москва
1 9.00 X 3.85 2 1.45
1-й тайм

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев не поможет своей команде до конца года, об этом пресс-службе столичного клуба сообщил врач Сергей Измайлов. 

Отмечается, что футболист вернулся в Россию после успешной операции, которая прошла в Германии, и уже завтра, 31 июля, приступит к индивидуальной работе. 

«Ожидаем его появления в команде на первом зимнем сборе», - заявил врач команды. 

Напомним, что Дивеев получил повреждение в матче за Суперкубок России, в котором ЦСКА уступил питерскому «Зениту» по итогам серии 11-метровых ударов. 

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Дивеев Сергей Измайлов
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