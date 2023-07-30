Защитник ЦСКА Дивеев выбыл до конца года после операции на голеностопе

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев не поможет своей команде до конца года, об этом пресс-службе столичного клуба сообщил врач Сергей Измайлов.

Отмечается, что футболист вернулся в Россию после успешной операции, которая прошла в Германии, и уже завтра, 31 июля, приступит к индивидуальной работе.

«Ожидаем его появления в команде на первом зимнем сборе», - заявил врач команды.

Напомним, что Дивеев получил повреждение в матче за Суперкубок России, в котором ЦСКА уступил питерскому «Зениту» по итогам серии 11-метровых ударов.