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Дубль Тикнизяна по голам, дубль Глушенкова по ассистам, гол и травма Дзюбы: «Локомотив» разнёс «Факел» во втором тайме

30 Июля 2023 • 19:26 Комментировать
Факел
1:4
Локомотив Москва
окончен

«Локомотив» во втором туре чемпионата России поехал в Воронеж, чтобы не дать разгореться «Факелу» и победить его.

Протокол игры  
Факел1:4Локомотив Москва
  13'Дзюба Артём (0:1)
(1:1) Марков Евгений33'  
  60'Тикнизян Наир (1:2)
  67'Пиняев Сергей (1:3)
  89'Тикнизян Наир (1:4)
Беленов АлександрЧеров ВасилийБожин Сергей  69'Калинин Игорь 20' (Суслов Кирилл ( 20') Магаль РусланМендель Андрей 79' (Долгов Александр ( 79') Квеквескири Ираклий 65' (Якимов Вячеслав ( 65') Моцпан НикитаАльшин ИльнурМарков Евгений 79' (Багамаев Абдула ( 79'  83') Аппаев Хызыр  13'
Запасные: Гудиев ВиталийКудряшов ФёдорМаксимов МаксимБрызгалов СергейИвахнов МатвейМастерной ВладиславЧерняков Даниил
Лантратов Илья  84'Самошников ИльяКузьмичёв ИванПогостнов Егор  24'Тикнизян Наир 90' (Ненахов Максим ( 90') Жемалетдинов Рифат 56' (Глушенков Максим ( 56') Баринов ДмитрийИзидор Вильсон 56' (Рыбчинский Дмитрий ( 56') Карпукас АртёмПиняев Сергей  66' 68' (Сарвели Владислав ( 68') Дзюба Артём 68' (Митай Марио ( 68')
Запасные: Миранчук АнтонКуликов ДаниилМарадишвили КонстантинФассон ЛукасСильянов АлександрМорозов ЕвгенийХудяков Даниил
30 июля. Стадион "Центральный стадион профсоюзов" (Воронеж).

После внушительного весеннего выступления «Локомотива» многие ждут от «железнодорожников» продолжения банкета в новом чемпионате. Впрочем, первый тур РПЛ не подтвердил надежд поклонников «красно-зелёных». Тогда в домашнем матче «Локомотив» не смог одолеть только что поднявшегося из Мелбет-Первой лиги «Рубина» и лишь отыгрался в концовке. Далее в Кубке команде Михаила Галактионова тоже пришлось отыгрываться в игре с «Уралом», но не в концовке, и в итоге москвичами была одержана победа без серии пенальти. Что же касается «Факела», то он проиграл в чемпионате «Ростову» (1:2) и в Кубке «Сочи» (1:3).

Удачный старт гостей

Символический первый удар по мячу в центре поля сейчас нанёс Неманья Пейчинович, выступавший ранее и за «Локомотив», и за «Факел». Ну а непосредственно в игре стало вырисовываться желание гостей забить быстрый гол. На десятой минуте Самошников впереди вбросил аут с правого фланга, Беленов фиктивно пошёл на выход, последовала верховая скидка от Менделя, и Баринов головой с подступов к штрафной площади подбросил мяч над створом.

Недолго оставалось ещё «Факелу» сохранять свои ворота в неприкосновенности. Вскоре Жемалетдинов с левого полуфланга сотряс перекладину, и мяч отскочил в пределы поля. В нужном месте в нужное время оказался Дзюба, вторым этажом отправивший сферу за ленточку. Помешать Артёму не сумел Божин, упавший на газон. ВАР-ассистенты провели проверку, и не было зафиксировано толчка сзади со стороны Дзюбы. Счёт стал 0:1.

Воодушевление «Факела»

«Факел» умеет отыгрываться у себя дома при поддержке своих болельщиков, это известно ещё с прошлого сезона. И пошли возникать неприятные для «Локомотива» эпизоды в его штрафной площади. Только неудачно с ними управлялись воронежцы. То Моцпан прострелит безадресно вдоль линии вратарской, то Черов затянет с ударом и упустит шанс для остроты…

На 33-й минуте хозяева нашли-таки способ распечатать чужие ворота. Моцпан навесил слева с углового, а Марков поймал мяч на ногу и всадил его в верхнюю часть створа (1:1). Спустя пять минут «Локомотив» подвис на ВАР-паузе, и повезло визитёрам, что видеоассистенты не усмотрели повода для пенальти. Мяч точно соприкоснулся с рукой Погостнова в штрафной «путейцев», однако арбитры, видимо, решили, что это не было специально.

Сразу после той руки произошли два корявых добивания со стороны «Факела», но попытки Аппаева и Маркова были нейтрализованы «железнодорожниками». Удары «Факела» по гостевым воротам разбавил в последнюю пятиминутку первого тайма Изидор, чья попытка со средней дистанции в направлении правого угла оказалась неточной.

В одну калитку

По стартовым минутам второго тайма представлялось, что следующий гол забьёт «Локомотив», и после дальнего удара Квеквескири многие зрители ошибочно увидели взятие ворот. На самом деле мяч ударился об шест, поддерживающий сетку, после чего отскочил от него. И по факту через несколько минут отличились гости. После штрафного удара Тикнизян с подбора положил мяч в правый нижний угол (1:2).

На 67-й минуте после контратаки гостей с выкатом Глушенкова и разящим ударом Пиняева счёт и вовсе стал 1:3. ВАР подтвердил отсутствие офсайда. Как говорится, класс сказался. Неудачи второго тайма поумерили пыл воронежцев, и те, в общем-то, поникли. В концовке хозяева несколько приободрились, однако нарвались на ещё одну результативную контратаку с ассистом Глушенкова – на сей раз отличился Тикнизян, оформивший дубль и забивший свой четвёртый мяч в трёх играх нового сезона.

Итог – разгромная, первая победа «Локомотива» в чемпионате (вторая вместе с Кубком) и второе поражение «Факела» в Премьер-лиге (третье вместе с Кубком). Команда Вадима Евсеева идёт в стартовавшем сезоне по нисходящей: 1:2 от «Ростова», 1:3 от «Сочи», 1:4 от «Локомотива». Отметим ещё, что из-за травмы в первом тайме был заменён Калинин, а во втором – Дзюба.

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Кирилл Иванцов

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