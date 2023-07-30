Футболист московского «Локомотива« Константин Марадишвили близок к переходу в «Урал» на правах аренды.

По данным «Чемпионата», 23-летний опорный полузащитник мог оказаться в «Ростове», но принял решение отказаться от этого варианта. Отмечается, что переход в стан уральского клуба должен быть оформлен в ближайшее время.

Контракт Марадишвили со столичным клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 1,8 миллионов евро.

В кубковом матче против «Урала» (2:1) футболист появился на замену на 61-й минуте и не смог отметиться результативными действиями.