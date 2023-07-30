Игорь Федотов считает, что гол Дзюбы засчитан ошибочно

Бывший арбитр Российской премьер-лиги Игорь Федотов высказался об эпизоде, который произошёл на 12-й минуте матча второго тура РПЛ между «Факелом» и «Локомотивом», когда форвард столичного клуба Артём Дзюба отметился забитым мячом.

«Игрок «Факела» выпрыгивает вверх и пытается сыграть в мяч, а игрок «Локомотива» толкает его в спину, овладевает мячом и забивает гол.

Правильное решение: штрафной удар (фол в нападении)», - написал Федотов в своём телеграм-канале.

Напомним, что поединок обслуживает судейская бригада Василия Казарцева.

Стоит отметить, что это первый гол Дзюбы с апреля.