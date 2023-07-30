Во втором тайме матча с «Факелом» «Локомотив» фактически сделал результат поединка. Сначала после прострела со штрафного мяч отскочил на неприкрытого Наира Тикнизяна, который с 17 метров вколотил его низом в правый угол ворот. Через несколько минут гости снова праздновали успех. После перехвата мяча у своей штрафной был отправлен в отрыв Максим Глушенков, который стянул на себя пару соперников и отыграл на свободного Сергея Пиняева, а тот от центра штрафной расстрелял ворота.

Видео этих голевых атак представлено ниже. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.