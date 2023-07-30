«Краснодар» и «Сочи» огласили стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч второго тура Российской премьер-лиги, в котором «Краснодар» примет «Сочи». Эдуард Сперцян начнёт матч с первых минут.
Стартовый состав «Краснодара»: Сафонов, Петров, Алонсо, Кайо, Волков, Черников, Сперцян, Кривцов, Батчи, Ахметов, Кордоба.
Стартовый состав «Сочи»: Заболотный, Маргасов, Макарчук, Литвинов, Миладинович, Дркушич, Юсупов, Кравцов, Батырев, Мигел Силвейра, Джорджевич
Южное дерби начнётся в 20:00 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция матча пройдёт на сайте Liveresult.ru.
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