Пиняев стал автором третьего гола в ворота «Факела»

В четырёх подряд матчах второго тура Премьер-лиги фиксировались ничейные результаты. И поединок «Факел» - «Локомотив» может стать первым, в котором победила одна из команд. В начале второго тайма гости сделали счет 2:1 после удара Наира Тикнизяна от линии штрафной в правый нижний угол. Довольно быстро увеличился перевес команды Михаила Галактионова. Максим Глушенков прорвался к воротам по правому краю поля и вовремя отыграл на свободного Сергея Пиняева, который не мог промахнуться, пробивая по воротам в упор. Счет стал 3:1 в пользу «Локомотива».

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