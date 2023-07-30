​ЦСКА объявил состав на игру с «Ахматом»

В воскресенье вечером ЦСКА проведёт гостевой матч против «Ахмата» в рамках второго тура чемпионата России. Рулевой московской команды Владимир Федотов принял решение включить в стартовый состав таких исполнителей:

Акинфеев, Гайич, Набабкин, Мойзес, Зайнутдинов, Рядно, Мендес, Кучаев, Мухин, Чалов, Заболотный.

Футболисты «Ахмата» и ЦСКА услышат стартовый свисток арбитра в 20:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult.

Напомним, что в стартовом туре Премьер-лиги ЦСКА проиграл «Уралу» на выезде с результатом 1:2.