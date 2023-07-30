Раскрыта трансферная цель «Спартака»

«Спартак» продолжает работу по усилению своего состава на летнем трансферном рынке. Как сообщает Sport1, московский топ-клуб заинтересован в подписании защитника Эрхана Машовича из «Бохума».

По данным источника, за трансфер 24-летнего Машовича «Спартак» готов заплатить от 8 до 10 миллионов евро. Сербский футболист не против переезда в Москву.

Ранее «Спартак» пытался подписать в центр обороны Страхинью Эраковича, однако борьбу за футболиста выиграл «Зенит».

Эрхан Машович играет за «Бохум» с октября 2020 года. С тех пор он провёл 64 официальных матча, в которых забил четыре гола.