​Вера раскрыл две причины, почему согласился на получение гражданства России

Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера дал комментарий по поводу возможного получения российского гражданства. Аргентинец назвал две причины, по которым он дал согласие на запуск этого процесса.

«Я согласился для моего будущего. Во-первых, я могу оказаться в сборной России, хотя предстоит долгий путь. Во-вторых, есть вопрос налогов», - рассказал Вера представителям СМИ.

Напомним, что 26-летний Лукас Вера выступает за «Оренбург» с лета прошлого года после трансфера из «Лануса».

Добавим, что в воскресенье «Оренбург» сыграл вничью с «Рубином» в матче второго тура чемпионата России – 1:1.