​Сутормин ещё может перейти из «Зенита» в ЦСКА

Футболист «Зенита» Алексей Сутормин, способный действовать на разных позициях, ещё может перебраться в ЦСКА в летнее трансферное окно. Клубы продолжают переговорный процесс – его напрямую ведут гендиректор «армейцев» Роман Бабаев и глава правления «сине-бело-голубых» Александр Медведев. Об этом на своих страницах рассказывает «Чемпионат».

Ранее появилась информация о том, что «Зенит» решил не отпускать Алексея Сутормина в ЦСКА, чтобы не усиливать команду-конкурента.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают 29-летнего Алексея Сутормина в 1,8 миллиона евро.