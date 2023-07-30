«Рубин» и «Оренбург» бились за важные очки в матче второго тура Премьер-лиги. При этом хорошие моменты регулярно возникали у тех и других ворот. Команды по разу пробили в каркас, но были и результативные удары. В первом тайме Александр Зотов бил по воротам и попал в партнера, мяч очень удачно срикошетил от корпуса Джоэля Фамейе и оказался в сетке. Гости сравняли в самой концовке. Матиас Перес из пределов вратарской отметился результативной попыткой.

Эти и другие яркие моменты поединка представлены вашему вниманию.