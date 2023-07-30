Ближе к концу первого тайма матча «Факел» - «Локомотив» во втором туре Премьер-лиги команда Вадима Евсеева сравняла счет. Футболисты из Воронежа заработали угловой на левом фланге, после подачи к линии вратарской никто толком не сыграл головой, мяч отскочил от газона, и набежавший Евгений Марков его просто внес головой в сетку ворот «Локомотива». На табло горят единицы. Напомним, что быстрый гол в этом поединке в активе Артёма Дзюбы.

Видео гола Маркова - вашему вниманию. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.