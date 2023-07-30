​«Крылья Советов» договорились об аренде игрока ЦСКА

Нападающий ЦСКА Егор Ушаков близок к переходу в «Крылья Советов». Самарский клуб договорился с «армейцами» об аренде 20-летнего футболиста с правом выкупа. Теперь «крылышки» ведут переговорный процесс непосредственно с Ушаковым. Об этом на своих страницах рассказывает «Чемпионат».

Егор Ушаков является воспитанником ЦСКА. За первую команду «армейцев» нападающий провёл 13 официальных матчей, в которых забил один гол.

Отметим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Егора Ушакова в 400 тысяч евро.

Ближайший матч «Крылья Советов» проведут 5 августа – против «Ростова» на своём поле.