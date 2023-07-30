Близится к концу первый тайм матча «Факел» - «Локомотив» в рамках Премьер-лиги. Гости быстро повели после удара головой Артёма Дзюбы от линии вратарской. Почти с той же точки на 33-й минуте отличился Евгений Марков. После подачи углового с левого фланга от Никиты Моцпана позиционно ошиблись защитники москвичей, и Марков практически без помех головой расстрелял ворота противника. Счет стал 1:1. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.
«Факел» отыгрался в матче с «Локомотивом» после подачи углового
|Факел
|Локомотив Москва
2-й тайм
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