​Дзюба забил впервые с апреля

В воскресенье матч второго тура чемпионата России проводят «Факел» и «Локомотив». Гости из Москвы смогли открыть счёт на 13-й минуте поединка. Автором гола стал нападающий Артём Дзюба.

Стоит отметить, что для Дзюбы это первый гол за три месяца. В прошлый раз Артём забивал 30 апреля в матче Премьер-лиги против «Химок».

Таким образом, «сухая» серия Артёма Дзюбы в официальных матчах «Локомотива» суммарно составила пять матчей. Два из них пришлись на новый сезон.

Следить за развитием событий в игре между «Факелом» и «Локомотивом» можно в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.