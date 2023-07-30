Агкацев заявил, что готов конкурировать с Сафоновым

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев ответил на вопрос о конкуренции с Матвеем Сафоновым.

«Отношусь к конкуренции абсолютно нормально, она делает нас только сильнее. Конечно, я готов конкурировать с Матвеем за место в воротах», — цитирует Агкацева «РБ Спорт».

В текущем сезоне оба голкипера сыграли по одному матчу. Сафонов вышел в воротах в поединке первого тура РПЛ с «Динамо» (3:1), а Агкацев появился на поле в игре Кубка России против «Спартака» (1:2).

Следующий матч «Краснодар» проведет сегодня, 30 июля. Соперником «быков» во втором туре РПЛ станет «Сочи». Начало игры — в 20:00 по мск.