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Ярошик: «Не играли хуже соперника, так что в конце концов я рад очку»

30 Июля 2023 • 17:43 Комментировать
Рубин
1:1
Оренбург
окончен

Главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик дал комментарий «Матч ТВ» после игры с «Рубином» (1:1).

- Наверное, с этой ничьей можно поздравить, учитывая, что переломили матч, в котором уступали. За счет чего?

- Согласен с вами. Очень рад, что мы дожали и забили наконец-то один гол. Это не было легко, тяжело опять проиграть такой матч. Мы не играли хуже соперника, так что в конце концов я рад очку.

- Вы действительно выглядели не хуже соперника, играли по большей части первым номером. Почему получилось «Рубину» диктовать свою игру?

- Так скажу, что у нас должен был быть хороший настрой после поражения от ЦСКА. Хотели играть таким номером, потому что у нас  есть футболисты для игры первым номером даже на выезде. Почему мы так не играли?

- Эта ничья осле двух поражений на старте сезона даст положительный импульс?

- Конечно, очень важное очко для нас, потому что если бы мы опять проиграли, было бы очень сложно психологически настраивать игроков, ребят. Так что я этому рад, будем двигаться перед и настраиваться на следующие игры.

- Смотрел на главных тренеров, вас и Рашида Рахимова. В конце матча он пытался взвинтить темп, а вы футболистов успокаивали. Устраивала ничья?

- Не устраивала, конечно, но с другой стороны, когда играем без мяча 3-4 минуты, потом сразу играть наверх, где у нас мало игроков и нет подбора… Только потеря, и опять идет атака на наши ворота, поэтому хотел успокоить ребят.

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Евро-Футбол.Ру,
Иржи Ярошик Оренбург
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