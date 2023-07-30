Рахимов: «Всё-таки не хватило чуть-чуть свежести сегодня»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов дал комментарий «Матч ТВ» после матча с «Оренбургом» (1:1).

- Сегодня можно сказать, что «Рубин» потерял победу. Почему не удалось удержать этот минимальный, но положительный счет?

- Наверное, уже во втором тайме мы уже чуть отдали преимущество сопернику, потому что мы прекрасно понимали, что найдем свои моменты в контратаках. К сожалению, мы не забили второй гол. А так в футболе бывает: не забиваешь ты - тебя могут наказать. Вот так в одном эпизоде мы получили этот гол. Ничего страшного. Наверное, нам все-таки не хватило чуть-чуть свежести сегодня. Но в целом самоотдача команды была хорошая. Из ошибок, которые были, надо делать выводы и двигаться дальше.

- Относительно свежести. Команда на этой неделе практически не тренировалась на своей базе. Насколько это было тяжело подготовить «Рубин» к игре, когда команда тренируется то в Москве, то в Ростове и очень много времени проводит в дороге?

- Я думаю, мы не единственные такие. Если сегодня посмотрите по игре, у нас во многих эпизодах была поздняя реакция на эпизоды, мы поздно читали моменты. Отсюда я говорю, что свежести не хватило. Что делать? Ничего страшного.

- Несмотря на ничью, у «Рубина» было очень много моментов, и момент с попаданием Даку в штангу. Все-таки не хватило сегодня в реализации вновь?

- Я думаю, что мы, наверное, неэффективно распорядились этими моментами. Если бы мы забили второй мяч, я думаю, игра была бы сделана. Но так бывает в футболе, надо уметь терпеть эти моменты, анализировать и выходить из ситуации, вот и всё.