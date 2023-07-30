Дркушич признался, что в Сочи ему нравится больше, чем в Италии

Защитник «Сочи» Ваня Дркушич ответил на вопрос, где ему больше понравилось жить.

«В Италии жить лучше, чем в Сочи? В Сочи лучше, 100%. Я был на юге Италии. Мне там вообще не понравилось», — приводит слова футболиста портал «РБ Спорт».

В текущем сезоне 23-летний защитник принял участие в одном матче Российской премьер-лиги и отметился одним забитым мячом.

Сегодня, 30 июля, «Сочи» встретится в гостях с «Краснодаром» в рамках второго тура РПЛ. Начало южного дерби запланировано на 20:00 по московскому времени.

За всеми событиями игры вы сможете следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.