Евсеев: «Важно не дать разбежаться «Локомотиву»

Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Локомотивом».

- В первых двух матчах сезона Игорь Калинин отсутствовал в заявке. Сегодня он сразу в стартовом составе. Он на 100% готов сегодня выйти на поле?

- Если он в составе, значит, он готов.

- То есть сегодня он может провести все 90 минут?

- Возможно, да.

- На неделе «Факел» объявил о подписании новичка, Яколиша. Когда он приступит к игре в команде?

- Это к руководству надо задавать вопрос, ждем его и надеемся. Это опять же надо визу делать. Чтобы сюда приехать, поэтому это сложно. А так мы ждем.

- Есть ли у «Факела» какой-то особый план, как справиться с быстрым и разнообразным нападением «Локомотива»?

- Как раз не дать им разбежаться. В принципе, «Локомотив» на этом строит игру, на быстрых переходах. Есть быстрые игроки, причем и в стартовом составе, и в запасе.