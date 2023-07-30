Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Зотов: «Чуть-чуть не дотерпели, пропустили в концовочке, очень обидно»

30 Июля 2023 • 17:17 Комментировать
Рубин
1:1
Оренбург
окончен

Лучший футболист матча «Рубин» - «Оренбург» (1:1) Александр Зотов поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Чуть-чуть не дотерпели, пропустили в концовочке, очень обидно. Хотели порадовать болельщиков первой домашней победой. Будем работать над этим.

- Сегодня могли забить гол, но Джоэль Фамейе его «украл». Уже успели обсудить этот момент?

- Да неважно, кто эти голы забивает. Главное - забивать побольше.

- Эта ничья продолжает серию «Рубина» без поражений в чемпионате. В этом есть позитив?

- Позитив был бы, наверное, если бы мы побеждали, а так есть, над чем работать.

- «Оренбург» сегодня чем-то удивил? Все-таки соперник заметно больше контролировал мяч в первом тайме, да и во втором создавал не меньше, чем игроки «Рубина».

- Мы готовились, конечно, и знали, что у них большая плеяда из Латинской Америки, которая хорошо владеет мячом, но мне кажется, надо был поагрессивнее в атаке сыграть.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рубин Александр Зотов Оренбург
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Рубин Рубин
Оренбург Оренбург
1
1
2.25 3.65 3.10
Видео
74 мин
Факел Факел
Локомотив Москва Локомотив Москва
1
2
3.10 3.60 2.27
Видео
30.07.23 в 20:00
Ахмат Ахмат
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
3.10 3.50 2.31
Видео
30.07.23 в 20:00
Краснодар Краснодар
Сочи Сочи
1.88 3.85 4.00
Видео
31.07.23 в 19:30
Спартак Москва Спартак Москва
Балтика Балтика
1.42 4.80 7.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 30 Июля
18:57 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА объявил состав на игру с «Ахматом»
18:57 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» снова ведёт в игре с «Факелом», отличился Тикнизян
18:55 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: Абаскаль - тренер, который сделает «Спартак» чемпионом
18:39 · Россия. Премьер-лига
​Вера раскрыл две причины, почему согласился на получение гражданства России
18:33 · Россия. Премьер-лига
​Сутормин ещё может перейти из «Зенита» в ЦСКА
18:26 · Россия. Премьер-лига
Как «Оренбург» ушёл от поражения в матче с «Рубином» - видео видео
18:19 · Россия. Премьер-лига
Как «Факел» сравнял счёт в матче с «Локомотивом» - видео 1 видео
18:17 · Россия. Премьер-лига
​«Крылья Советов» договорились об аренде игрока ЦСКА
18:13 · Россия. Премьер-лига
«Факел» отыгрался в матче с «Локомотивом» после подачи углового
18:04 · Россия. Премьер-лига
Как Дзюба забил свой первый гол в сезоне - видео видео
18:00 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Шинник» одолел «Волгарь» в споре неудачников старта сезона
17:59 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Торпедо» не смогло обыграть «Черноморец», допустив первую осечку в сезоне
17:52 · Россия. Премьер-лига
​Дзюба забил впервые с апреля
17:50 · Россия. Премьер-лига
Агкацев заявил, что готов конкурировать с Сафоновым
17:49 · Россия. Премьер-лига
Дзюба забил быстрый гол в ворота «Факела»
Все новости
Рекомендуем