Зотов: «Чуть-чуть не дотерпели, пропустили в концовочке, очень обидно»

Лучший футболист матча «Рубин» - «Оренбург» (1:1) Александр Зотов поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Чуть-чуть не дотерпели, пропустили в концовочке, очень обидно. Хотели порадовать болельщиков первой домашней победой. Будем работать над этим.

- Сегодня могли забить гол, но Джоэль Фамейе его «украл». Уже успели обсудить этот момент?

- Да неважно, кто эти голы забивает. Главное - забивать побольше.

- Эта ничья продолжает серию «Рубина» без поражений в чемпионате. В этом есть позитив?

- Позитив был бы, наверное, если бы мы побеждали, а так есть, над чем работать.

- «Оренбург» сегодня чем-то удивил? Все-таки соперник заметно больше контролировал мяч в первом тайме, да и во втором создавал не меньше, чем игроки «Рубина».

- Мы готовились, конечно, и знали, что у них большая плеяда из Латинской Америки, которая хорошо владеет мячом, но мне кажется, надо был поагрессивнее в атаке сыграть.