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Олисе: «Выигрывать трофеи — часть Слуцкого, он любит футбол»

30 Июля 2023 • 17:10 Комментировать
Ахмат
...
ЦСКА Москва
1 3.35 X 3.45 2 2.15
Через 1 ч. 33 мин.

Бывший нападающий ЦСКА Секу Олисе поделился мнением об экс-главном тренере «армейцев» Леониде Слуцком, который в настоящий момент находится без клуба.

Напомним, последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин», который он покинул в ноябре прошлого года. Олисе предположил, что 52-летний специалист взял время для отдыха, по истечении которого вернётся в футбол.   

«У него отлично получается шутить, всегда делал это в команде. Это его часть. Но выигрывать трофеи — это тоже его часть. Может, через время он вернётся. Он любит футбол», — цитирует Олисе «Спорт-Экспресс».

Слуцкий возглавлял ЦСКА с 2009 по 2016 год. Вместе с «армейцами» тренер трижды выигрывал чемпионат России и дважды становился обладателем Кубка страны.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Леонид Слуцкий Секу Олисе
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