Олисе: «Выигрывать трофеи — часть Слуцкого, он любит футбол»

Бывший нападающий ЦСКА Секу Олисе поделился мнением об экс-главном тренере «армейцев» Леониде Слуцком, который в настоящий момент находится без клуба.

Напомним, последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин», который он покинул в ноябре прошлого года. Олисе предположил, что 52-летний специалист взял время для отдыха, по истечении которого вернётся в футбол.

«У него отлично получается шутить, всегда делал это в команде. Это его часть. Но выигрывать трофеи — это тоже его часть. Может, через время он вернётся. Он любит футбол», — цитирует Олисе «Спорт-Экспресс».

Слуцкий возглавлял ЦСКА с 2009 по 2016 год. Вместе с «армейцами» тренер трижды выигрывал чемпионат России и дважды становился обладателем Кубка страны.