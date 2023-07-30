​«Оренбург» показал свой третий лучший результат по владению мячом в матче РПЛ

«Рубин» и «Оренбург» в воскресном матче второго тура чемпионата России сыграли вничью со счётом 1:1. Специалисты из Opta обращают внимание на тот факт, что команда Иржи Ярошика владела мячом 64% игрового времени. Отмечается, что это третий лучший результат в истории клуба, если говорить о матчах Российской премьер-лиги.

После двух сыгранных туров чемпионата России «Оренбург» имеет один зачётный балл в своём активе (в первом туре было поражение от «Спартака» с результатом 2:3). Следующий матч команда Иржи Ярошика проведёт в субботу, 5 августа, - против «Урала» дома.