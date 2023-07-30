​Агент объяснил, почему Эджуке ушёл из ЦСКА

Атакующий полузащитник Чидера Эджуке перебрался в «Антверпен», о чём было объявлено официально. Комментарий насчёт ухода 25-летнего нигерийца из ЦСКА дал его агент Атта Анеке.

«В ЦСКА нам ясно дали понять, что новый тренер не рассчитывает на Чидеру. У них не было конфликта, просто тренер команды видел на позиции Эджуке других футболистов», - сказал агент, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

Всего за ЦСКА Чидера Эджуке провёл 65 матчей. В них атакующий полузащитник записал на свой счёт десять голов и восемь результативных передач на партнёров.

В воскресенье ЦСКА проведёт гостевой матч чемпионата России против «Факела». Не пропустите трансляцию матча в текстовом формате.