Секу Олисе: «Слуцкий — очень хороший тренер»

Бывший футболист столичного ЦСКА Секу Олисе высказался о тренерских качествах экс-наставника «армейцев» Леонида Слуцкого.

«Слуцкий — очень хороший тренер. Он всегда верил в игроков, а мы в него. У нас была отличная команда. Он отличный тренер! Знаю, что сейчас он занимается комедией. Он действительно смешной парень», — заявил экс-полузащитник московского коллектива, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс». По воспоминаниям Олисе, Слуцкий раскачивался на скамейке при любом счёте, над чем подшучивали футболисты ЦСКА.

Напомним, что Леонид руководил «армейцами» с 2009 по 2016 год. Под его руководством столичный клуб выиграл три золота Российской премьер-лиги.