4 матча – 4 ничьи: «Оренбург» отыгрался в гостях у «Рубина» и продлил тенденцию 2-го тура РПЛ

Воскресная программа второго тура чемпионата России открывалась в Казани, где матч РПЛ состоялся впервые более чем за год.

В субботу все три встречи Российской премьер-лиги завершились вничью -3:3, 0:0 и 1:1. Стоял вопрос, будет ли поддержан этот почин на следующий день. В пятнадцать часов по московскому времени на поле вышли «Рубин» и «Оренбург». Навскидку – команды середины или нижней части таблицы. Но сезон только начинает раскручиваться, так что посмотрим.

Первый тур чемпионата и первый тур группового этапа Кубка сложились для «Оренбурга» противоречиво. Да, команда Иржи Ярошика потерпела два поражения, но в совершенно разном ключе. В гостях у «Спартака» уральцы имели вели в счёте, должны были забивать ещё и имели все шансы на победу, но умудрились пропустить дважды в концовке (2:3). А дома против ЦСКА оренбуржцы проиграли вчистую с двумя удалениями и со вдвойне крупным счётом 0:6.

«Рубин» в стартовом туре чемпионата России удивил многих своей довольно лихой игрой в Москве против «Локомотива». Казанцы дважды выходили вперёд в счёте на «РЖД Арене», но оба раза не удерживали преимущество и второй гол пропустили в концовке. В Кубке же всё сложилось для команды Рашида Рахимова прозаично – она в гостях потерпела минимальное поражение от «Ростова».

В отчётном матче команды стартовали без раскачки. Почти сразу же зазевавшегося Сысуева запрессинговал Фамейе, но до верного довести свою атаку гостям не удалось. Вскоре Мансилья за несколько секунд сделал два прострела с левой стороны, второй из которых больше походил на удар с острого угла, и там мяч принял на себя Дюпин.

На восьмой минуте Зотов пробивал примерно с линии штрафной площади, и Сысуев отразил мяч вперёд недалеко от себя, а Гойкович всё-таки не позволил Даку удачно сыграть на добивании и сделал вынос за лицевую. На четырнадцатой минуте Мансилья прикладывался с подступов к штрафной после короткой передачи справа от Воробьёва, однако это не оказалось опасно, ибо мяч пришёл по центру в руки Дюпина.

«Оренбург» овладел территориальным преимуществом и оказывал давление на оборонительные порядки «Рубина». К рубежу получаса игры визитёры добились момента для Мансильи, к которому мяч отскочил после повторной скидки Полуяхтова. Так вот, с нескольких метров пробивал Мансилья и попал прямо в Дюпина.

Но создавать моменты мало, надо ещё реализовывать их, а с этим были проблемы у «Оренбурга». На 31-й минуте Воробьёв вложил немало силы в дальний удар и вонзил мяч в перекладину. Если же не забиваешь ты – да, забивают тебе. Известное футбольное правило сработало в данном случае.

Через четыре минуты Зотов отдал к лицевой на левом полуфланге на Даку, тот прострелил. Мяч после рикошета вернулся к Зотову, который ударил ногой, и сфера очень удачно отскочила в сетку от Фамейе, поразившего ворота своего бывшего клуба (1:0). Такое ощущение, что Фамейе стремился увернуться от шедшего в створ мяча, однако ему это не удалось, и по факту всё получилось для «Рубина» как нельзя лучше.

На 44-й минуте Мансилья издали закидывал в район левой девятки – это получилось лишь немного выше створа. Но поактивнее в концовке тайма выглядел «Рубин». Кабутов ещё в добавленное время с левого полуфланга забрасывал под перекладину, мяч летел в ворота, и Сысуеву пришлось в красивом прыжке переводить его на угловой.

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Во втором тайме, понятно, «Оренбургу» требовалось больше идти вперёд в нападение. На 55-й минуте Воробьёв после заброса из глубины провёл борьбу с Вуячичем, вытянул ногу и проткнул мяч немного правее створа. В остальном гости уповали на дальние удары, а на 73-й минуте чуть не придумали себе пропущенный гол. Сысуев в своей штрафной буквально подарил мяч Даку, который сначала зарядил в штангу, а затем на добивании ткнул мяч за лицевую.

Тут уже знаменитая футбольное поверье сработало в негативную для «Рубина» сторону. На 81-й минуте после углового и серии отскоков Капленко выполнил прострел слева, мяч немного срикошетил от ноги Дюпина, и Перес с минимального расстояния переправил его в сетку. 1:1 – на том и порешали. Выходит, что первая половина матчей второго тура РПЛ завершилась вничью. Такая вот закономерность. Для «Рубина» это второй ничейный исход в двух турах, тогда как «Оренбург» положил в свою копилку первое набранное очко.

Кирилл Иванцов