Глебов сообщил о желании поиграть в Европе

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов заявил о желании попробовать свои силы в Европе.

«Я думаю, что у каждого нормального футболиста есть такие амбиции», — цитирует Глебова «РБ Спорт».

Действующий контракт Глебова с «Ростовом» рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 8 миллионов евро.

В прошлом сезоне 23-летний футболист провёл за «Ростов» 38 матчей, забил четыре гола и отдал пять результативных передач.

Цвета «Ростова» Глебов защищает с января 2019 года, ранее он выступал за махачкалинский «Анжи», а также находился в системе московского «Локомотива».