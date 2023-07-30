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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Туфрин заявил, что «Зенит» не готов к сезону

30 Июля 2023 • 16:53 Комментировать (1)
Ростов
1:1
Зенит
окончен

Экс-президент «Зенита» Леонид Туфрин оценил игру «сине-бело-голубых» в матче второго тура РПЛ с «Ростовом» (1:1).

«В «Зените» не понравился никто. Видно, что команда и физически, и тактически не готова к сезону. Кассьерра забил — это, конечно, хорошо. Но во втором тайме не создали ничего», — приводит слова Туфрина «РБ Спорт».

По итогам двух матчей чемпионата России «Зенит» пополнил свою копилку на четыре очка.

В следующем туре РПЛ «сине-бело-голубые» встретятся с «Динамо». Матч между командами пройдет 6 августа. Стартовый свисток главного арбитра матча должен будет прозвучать в 19:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Матео Кассьерра Леонид Туфрин
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Комментарии (1)
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Zenituwka
30 Июля 2023 в 18:09
Зенит несколько лет при Семаке не готов к сезону. И если раньше тащили индивидуальности такие как Вендел,Кузяев,Малком,Ракицкий,Азмун,Дзюба и т.д. то сейчас таковых особо и не осталось. Имея самый мощный состав в чемпионате игры нет, игроки выходят как первый раз друг друга видят, для чего-то постоянно практикуют игру в три центральных защитника, при том что есть в составе Барриос который и так великолепно помогает в обороне. Что на поле делает тот же Ерохин, это до сих пор загадка вселенского масштаба. И какого аспекта ни коснись, везде недочёты и недоработки. Человек несколько лет у руля команды до сих пор ничего не сделал имея 500 помощников... Очевидно что тренер никчемный, но нам с экранов продолжают твердить про какую то гениальность, сравнивают с Пепом. Я думаю что если бы Пеп увидел во что играет Зенит , он бы глаза себе выколол.
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