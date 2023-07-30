Туфрин заявил, что «Зенит» не готов к сезону

Экс-президент «Зенита» Леонид Туфрин оценил игру «сине-бело-голубых» в матче второго тура РПЛ с «Ростовом» (1:1).

«В «Зените» не понравился никто. Видно, что команда и физически, и тактически не готова к сезону. Кассьерра забил — это, конечно, хорошо. Но во втором тайме не создали ничего», — приводит слова Туфрина «РБ Спорт».

По итогам двух матчей чемпионата России «Зенит» пополнил свою копилку на четыре очка.

В следующем туре РПЛ «сине-бело-голубые» встретятся с «Динамо». Матч между командами пройдет 6 августа. Стартовый свисток главного арбитра матча должен будет прозвучать в 19:00 по мск.