«Оренбург» отыгрался в матче с «Рубином»

«Рубин» и «Оренбург» проводят матч второго тура Премьер-лиги. Команда из Казани вела на протяжении тайма после результативной атаки на 35-й минуте. Александр Зотов наносил удар и «подстрелил» Джоэля Фамейе, от которого мяч удачно отскочил в сетку ворот противника. На 81-й минуте гости сравняли счет. Был разыгран угловой, Кирилл Капленко слева прорвался к лицевой линии и выполнил прострел, а Матиас Перес затолкал мяч в сетку. На табло горят единицы, играть не так много. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.