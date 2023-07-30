Булыкин: «Локомотив» должен бороться за медали»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о перспективах «железнодорожников» в нынешнем сезоне чемпионата России.

«Локомотив» должен бороться за медали. И думаю, они будут бороться. Потому что состав хороший. Если «Локо» не начнет заниматься ерундой, то, думаю, он способен быть в тройке», — приводит слова Булыкина «Матч ТВ».

Напомним, в прошлом розыгрыше Российской премьер-лиги «Локомотив» занял восьмую строчку.

В первом туре нового сезона РПЛ подопечные Михаила Галактионова сыграли вничью с «Уралом» (2:2).

Сегодня, 30 июля, «Локомотив» проведет гостевой матч с «Факелом» в рамках второго тура чемпионата России. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 17:30 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.