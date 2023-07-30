Дзюба – в основе «Локомотива» на матч с «Факелом»

Во втором туре чемпионата России «Локомотив» проведёт гостевой матч против «Факела». Главный тренер московской команды Михаил Галактионов принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Лантратов, Тикнизян, Самошников, Кузьмичёв, Погостнов, Баринов, Жемалетдинов, Карпукас, Пиняев, Дзюба, Изидор.

Матч между «Факелом» и «Локомотивом» стартует в 17:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, что в первом туре «Локомотив» на своём поле сыграл вничью с «Рубином» - 2:2.